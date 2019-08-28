Сегодня в Украине ожидается сухая и солнечная погода.
Сегодня на территории Украины без осадков.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с. В западных областях – юго-восточный.
Температура ночью будет колебаться в пределах 12-17° тепла, в Одесской области – до 22°. Днем столбики термометров покажут 24-30° выше нуля.
На Закарпатье ожидается до 32° тепла.
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В Киеве сегодня без осадков.
Температура воздуха в столице ночью 14-16°, днем потеплеет до 25-27° с отметкой плюс.
К слову, в течение недели в Украине ожидается жаркая погода без осадков.
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