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Факты / Украина

Погода в Украине на 28 августа (КАРТА)

Сегодня в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Погода

Сегодня на территории Украины без осадков.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с. В западных областях – юго-восточный.

Температура ночью будет колебаться в пределах 12-17° тепла, в Одесской области – до 22°. Днем столбики термометров покажут 24-30° выше нуля.

На Закарпатье ожидается до 32° тепла.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 28 августа

В Киеве сегодня без осадков.

Температура воздуха в столице ночью 14-16°, днем потеплеет до 25-27° с отметкой плюс.

К слову, в течение недели в Украине ожидается жаркая погода без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

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