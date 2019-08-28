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Факты / Украина / Общество

Список сайтов для загрузки электронных учебников

Какими бы преимуществами ни были наделены бумажные учебники, но они однозначно уступают электронным аналогам в компактности, удобстве и доступности. Факты ICTV исследовали сайты для загрузки электронных учебников и готовы поделиться своими выводами.

Шкільні підручники

Значительно облегчить вес рюкзака поможет официальный сайт Министерства образования и науки Украины https://mon.gov.ua/. В разделе Электронные учебники представлена ​​приличная коллекция в формате pdf. Одного только Букваря – 11 вариантов. Единственный недостаток – доступны учебники не всех классов. В частности, не повезло ученикам 3 и 11 классов.

Полную коллекцию учебников, необходимых для успешного обучения, можно найти на портале GDZ4YOU. Ученики всех классов найдут здесь книгу по необходимому предмету. Есть возможность выбрать нужный год издания и авторов, просматривать книги онлайн или загрузить.

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На портале Школьные учебники собраны учебники по различным предметам для младших и старших классов. Минус сайта – здесь можно только просматривать книги онлайн.

Несколько сотен учебников из около 40 самых разных дисциплин содержатся на онлайн-библиотеке Pidruchniki.net. Представлены книги различных издательств, в основном их можно загрузить в формате pdf. Есть несколько тестов для подготовки к ВНО.

На сайте издательства Генеза вы найдете бесплатные электронные версии учебников с 1 по 11 класс. Книги доступны для загрузки в pdf-формате.

Библиотека Портфель предоставляет исчерпывающую информацию о книгах, включая номер ISBN. На главной странице вариантов немного, но если открыть вкладку Учебники и выбрать нужный класс – откроется полный список книг для этого учебного уровня.

Некоторые электронные учебники можно найти на Освита.ua. Однако портал имеет один большой недостаток – здесь книги не рассортированы по категориям или классам. Поэтому чтобы найти необходимую книгу, нужно просматривать один общий для всех каталог.

В целом, все сайты для загрузки электронных учебников не требуют регистрации и оплаты – все бесплатно. Поэтому школьники, которые не хотят пользоваться бумажными учебниками, могут спокойно загрузить их в электронную читательскую книгу или на планшет.

Кстати, Факты ICTV составили ориентировочный список самых необходимых вещей для школьников всех классов.

Фото: Pixabay

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