29 августа новоизбранные депутаты будут подписывать присягу в перерыве между торжественным и рабочим заседаниями парламента.

Между торжественным заседанием и рабочим заседанием Верховной Рады IX созыва состоится перерыв, во время которого новоизбранные депутаты будут подписывать присягу.

Председатель Подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков отметил, что торжественное заседание начнется в 10 часов.

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После него до 13 часов продлится перерыв.

– Во время этого перерыва народные депутаты будут подписывать присягу, будут получать карточки, будут получать удостоверения и будут становиться народными депутатами в полном объеме и будут приступать к работе, – отметил Разумков.

Фактах ICTV 29 августа будут вести онлайн-трансляцию первого заседания Верховной Рады IX созыва.