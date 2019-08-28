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Факты / Украина / Общество

В Украине предлагают изменить условия приема в вузы

Предлагают внести минимальные изменения в сроках вступительной кампании, уделить большее внимание к поступающим с особыми образовательными потребностями и распространить практику подачи заявлений через электронные кабинеты.

В Украине предлагают изменить условия приема в вузы

Эти и другие новации вошли в проект Условий приема в вузы на 2020 год, опубликованном сегодня на сайте Министерства образования и науки.

– Документ содержит много интересных и полезных новаций, которые сделают систему еще более прозрачной и эффективной.

Например, в этом году мы успешно провели единственный конкурс с Министерством здравоохранения, в следующем году присоединяется также Государственная фискальная служба, – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

В проекте основных изменений есть положение, что поступающие на базе 11-ти классов смогут подать на бюджет 5 заявлений на любое количество специальностей.

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Также для вступления или перевода на бюджет минимальный конкурсный балл поступающего должно быть не менее 125.

Кроме того, для поступления впервые будут принимать сертификаты ВНО 4 лет: 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 годов по всем предметам.

Ранее Факты ICTV писали, нужно ли получать высшее образование.

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