Предлагают внести минимальные изменения в сроках вступительной кампании, уделить большее внимание к поступающим с особыми образовательными потребностями и распространить практику подачи заявлений через электронные кабинеты.

Эти и другие новации вошли в проект Условий приема в вузы на 2020 год, опубликованном сегодня на сайте Министерства образования и науки.

– Документ содержит много интересных и полезных новаций, которые сделают систему еще более прозрачной и эффективной. Например, в этом году мы успешно провели единственный конкурс с Министерством здравоохранения, в следующем году присоединяется также Государственная фискальная служба, – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

В проекте основных изменений есть положение, что поступающие на базе 11-ти классов смогут подать на бюджет 5 заявлений на любое количество специальностей.

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Также для вступления или перевода на бюджет минимальный конкурсный балл поступающего должно быть не менее 125.

Кроме того, для поступления впервые будут принимать сертификаты ВНО 4 лет: 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 годов по всем предметам.

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