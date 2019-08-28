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Факты / Украина

Вышинский войдет в список для обмена пленными между РФ и Украиной – СМИ

Главный редактор РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский войдет в список для обмена пленными между РФ и Украиной.

Вышинский войдет в список для обмена пленными между РФ и Украиной – СМИ

Главному редактору РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому изменили меру пресечения из-за того, что он ” будет идти на обмен” между Россией и Украиной.

Об этом агентству Интерфакс-Украина рассказал информированный источник.

– Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пересечения. Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда, – говорится в сообщении.

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Информация о том, когда может состояться обмен пока не известна.

Сам Вышинский ранее заявлял, что давно отказался от обмена и свою позицию не менял.

Напомним, что 28 августа Киевский апелляционный суд освободил главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского под личное обязательство.

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