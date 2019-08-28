Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский выступили за скорое проведение саммита в нормандском формате.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Меркель и Зеленский провели телефонный разговор – стороны обсудили ситуацию в Украине.

– Канцлер и президент считают, что минские соглашения должны быть полностью реализованы. Они выступают за скорое проведение саммита в нормандском формате, – говорится в заявлении Зайберта.

Читайте: Декларация лидеров G7: нормандский саммит может состояться в ближайшие недели

Сьогодні відбулася 4-та за останні місяці телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Федерального канцлера Ангели Меркель. Німеччина і надалі залишається надійним другом і стратегічним партнером України! Danke Deutschland @RegSprecher pic.twitter.com/TDzv1DZoHT — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 28, 2019

Напомним, Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита нормандской четверки в ближайшее время в Париже.