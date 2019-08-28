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Факты / Украина / Политика

Зеленский с Меркель за скорейшее заседание нормандской четверки

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский выступили за скорое проведение саммита в нормандском формате.

Ангела Меркель

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Меркель и Зеленский провели телефонный разговор – стороны обсудили ситуацию в Украине.

– Канцлер и президент считают, что минские соглашения должны быть полностью реализованы.

Они выступают за скорое проведение саммита в нормандском формате, – говорится в заявлении Зайберта.

Читайте: Декларация лидеров G7: нормандский саммит может состояться в ближайшие недели

Напомним, Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита нормандской четверки в ближайшее время в Париже.

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