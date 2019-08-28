Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский выступили за скорое проведение саммита в нормандском формате.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Меркель и Зеленский провели телефонный разговор – стороны обсудили ситуацию в Украине.
– Канцлер и президент считают, что минские соглашения должны быть полностью реализованы.
Они выступают за скорое проведение саммита в нормандском формате, – говорится в заявлении Зайберта.
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Сьогодні відбулася 4-та за останні місяці телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Федерального канцлера Ангели Меркель. Німеччина і надалі залишається надійним другом і стратегічним партнером України! Danke Deutschland @RegSprecher pic.twitter.com/TDzv1DZoHT
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 28, 2019
Напомним, Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита нормандской четверки в ближайшее время в Париже.