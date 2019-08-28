Новая Рада- новые правила. Несмотря на прохождение в парламент пяти политических партий, править балом, похоже, будет только одна, получившая на выборах 254 мандата – Слуга народа. В СМИ ее уже прозвали монобильшостью, способной решать едва ли не все в государстве.

Возглавит Раду председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков. Его первым заместителем станет коллега Руслан Стефанчук, который кроме того переназначен еще и представителем президента в парламенте. И кто бы мог подумать, но самая большая интрига разгорелась: кто будет вторым вице-спикером Рады? Большинство отдала эту формальную должность Оппозиции.

В партии Голос это восприняли как подачку. Потому что, говорят, на практике вице-спикер ни на что не влияет, только зачитывает депутатские обращения.

Зато, вице-спикерское кресло даже с церемониальными функциями хотела бы прибрать к рукам Оппозиционная платформа – За життя. И посадить в него, например, Вадима Рабиновича.

В конце концов, партия Тимошенко хоть и предложила на вице-спикера своего человека – Елену Кондратюк, однако уже на следующий день ее отозвала.

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Другое дело – парламентские комитеты, за которые развернулась настоящая битва между партиями. Две недели, ее делили, переименовывали и сокращали. В итоге из 27 оставили 23. Но, как выяснилось, не всем теперь хватает в них места. Вот, к примеру, комитет по евроинтеграции сократили до семи депутатов, четыре из которых будут от Слуги народа.

В президентской партии уверяют: все комитеты распределили между фракциями пропорционально. Если Слуга народа получила 60% мест в парламенте, то и, говорят, имеет полное право возглавить 21 комитет из 23.

И все же два комитета – по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий, а также комитет по свободе слова – большинство обещает отдать Оппозиции. Хотя и здесь, оказывается, не все просто.

А вот за что не было ожесточенных боев, так это за комитет по внешней политике, в котором изъявили желание работать сразу два тяжеловеса – лидер ЕС Петр Порошенко и лидер Голоса Святослав Вакарчук. А руководить ими, вероятно, будет опытный дипломат от Слуги народа Богдан Яременко.

Да что уж там комитеты. Нардепы даже рассадку мест в сессионном зале еле еле согласовали. Все лучшие места, попадающие под объективы телекамер и расположеные возле президиума и трибуны, разобрали депутаты от Слуги народа. А коллег из других фракций и самовыдвиженцев отправили на галерку.

Впрочем, у кого будет полная власть, тот и будет нести полную ответственность. И в этом вопросе Слуге народа будет труднее, чем предшественникам, – убежден политолог Вадим Карасев.

При таких условиях – специалисты прогнозируют комфортную жизнь новому премьеру. А им, как утверждают наши источники, скорее всего, станет заместитель руководителя Офиса президента, 35 летний экономист Алексей Гончарук. Высока вероятность, что министром иностранных дел назначат Вадима Пристайко.

А вот из правительства Гройсмана могут удержать портфели – министр финансов Оксана Маркарова и Арсен Аваков. Правда, не в должности главы МВД, а силового вице-премьера. Хотя есть версия, что он заменит Данилюка в должности секретаря СНБО. И сенсация – Ульяна Супрун имеет шансы сохранить кресло руководительницы Минздрава.

Слуга народа заявляет, что правительство будет не партийным или квотным, а технократическим.