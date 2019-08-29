Кандидатура Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны Украины.
Кандидатура внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского, бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны Украины, Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны Украины, заявляет нардеп Богдан Яременко.
Андрей Загороднюк – экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны.
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Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.
К слову, министр финансов Оксана Маркарова может сохранить свой пост в новом составе Кабинета министров Украины.
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