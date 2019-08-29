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Факты / Украина

Историк и депутат со стажем: что известно об Елене Кондратюк

Елена Кондратюк избрана заместителем главы Верховной Рады ІХ созыва. Что известно о ней – далее в материале.

Историк и депутат со стажем: что известно об Елене Кондратюк

Заместителем главы Верховной Рады ІХ созыва стала Елена Кондратюк. Факты ICTV рассказывают, что известно о политике.

Елена Кондратюк родилась 17 ноября 1970 года во Львове.

В 1993 году окончила исторический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. Позже стала кандидатом исторических наук.

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В 2007 года была избрана народным депутатом Украины от Блока Юлии Тимошенко. На парламентских выборах 2012-2014 годов переизбиралась нардепом от партии Батькивщина.

Напомним, что на первом заседании Рады ІХ созыв за Елену Кондратюк проголосовало 318 нардепов.

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