Елена Кондратюк избрана заместителем главы Верховной Рады ІХ созыва. Что известно о ней – далее в материале.

Заместителем главы Верховной Рады ІХ созыва стала Елена Кондратюк. Факты ICTV рассказывают, что известно о политике.

Елена Кондратюк родилась 17 ноября 1970 года во Львове.

В 1993 году окончила исторический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. Позже стала кандидатом исторических наук.

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В 2007 года была избрана народным депутатом Украины от Блока Юлии Тимошенко. На парламентских выборах 2012-2014 годов переизбиралась нардепом от партии Батькивщина.

Напомним, что на первом заседании Рады ІХ созыв за Елену Кондратюк проголосовало 318 нардепов.