Слуга народа не собирается создавать коалицию, а будет формировать монобольшинство в Верховной Раде IХ созыва.

Народный депутат Давид Арахамия, который сегодня может быть избран руководителем фракции Слуга народа заявил, что президентская партия будет решать вопрос о монобольшинстве.

– Будем решать вопрос о нашем монобольшинстве, у нас нет коалиции, нам не нужно. Нам не нужно коалиционное соглашение, у нас есть программа, – подчеркнул депутат.

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Он добавил, что видит рейтинги и опросы, поэтому считает, что партия не должна с кем-то делить свою ответственность за решение.

– Обвинять, хвалить или ругать будут именно нас, для чего тогда коалиционное соглашение? Это будет затягивание времени на какие-то компромиссы, – сказал Арахамия.

Напомним, на повестке дня первого заседания Верховной Рады 27 вопросов. Главные – формирование Кабмина, смена главы СБУ и увольнение генпрокурора.