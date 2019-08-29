PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Коалиции не будет, Слуга народа создаст монобольшинство – Арахамия

Слуга народа не собирается создавать коалицию, а будет формировать монобольшинство в Верховной Раде IХ созыва.

Коалиции не будет, Слуга народа создаст монобольшинство – Арахамия

Народный депутат Давид Арахамия, который сегодня может быть избран руководителем фракции Слуга народа заявил, что президентская партия будет решать вопрос о монобольшинстве.

– Будем решать вопрос о нашем монобольшинстве, у нас нет коалиции, нам не нужно. Нам не нужно коалиционное соглашение, у нас есть программа, – подчеркнул депутат.

Читайте: Разумков назвал 15 кандидатов на должности заместителей главы фракции Слуга народа

Он добавил, что видит рейтинги и опросы, поэтому считает, что партия не должна с кем-то делить свою ответственность за решение.

– Обвинять, хвалить или ругать будут именно нас, для чего тогда коалиционное соглашение? Это будет затягивание времени на какие-то компромиссы, – сказал Арахамия.

Напомним,  на повестке дня первого заседания Верховной Рады 27 вопросов. Главные – формирование Кабмина, смена главы СБУ и увольнение генпрокурора.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Маркарова станет министром финансов – Арахамия
Маркарова станет министром финансов – Арахамия
Засідання депутатської групи
Торжественное открытие, новые назначения и законопроекты: как пройдет первое заседание Рады
Слуга народу
Резерв Слуги народа: кто из списка пройдет после формирования Кабмина
Фракция партии Слуга народа в Верховной Раде (СПИСОК)
Фракция партии Слуга народа в Верховной Раде (СПИСОК)
Полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва
Полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва
Депутатскую неприкосновенность нужно снять как можно быстрее – Стефанчук
Депутатскую неприкосновенность нужно снять как можно быстрее – Стефанчук
Володимир Зеленський інавгурація
Первые 100 дней преЗЕдента: каких результатов достиг Зеленский
В Раде назвали возможный состав коалиции
В Раде назвали возможный состав коалиции
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка