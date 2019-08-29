Слуга народа не собирается создавать коалицию, а будет формировать монобольшинство в Верховной Раде IХ созыва.
Народный депутат Давид Арахамия, который сегодня может быть избран руководителем фракции Слуга народа заявил, что президентская партия будет решать вопрос о монобольшинстве.
– Будем решать вопрос о нашем монобольшинстве, у нас нет коалиции, нам не нужно. Нам не нужно коалиционное соглашение, у нас есть программа, – подчеркнул депутат.
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Он добавил, что видит рейтинги и опросы, поэтому считает, что партия не должна с кем-то делить свою ответственность за решение.
– Обвинять, хвалить или ругать будут именно нас, для чего тогда коалиционное соглашение? Это будет затягивание времени на какие-то компромиссы, – сказал Арахамия.
Напомним, на повестке дня первого заседания Верховной Рады 27 вопросов. Главные – формирование Кабмина, смена главы СБУ и увольнение генпрокурора.