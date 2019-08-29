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Факты / Украина / Политика

Мандат будут забирать без объяснений: как депутатов планируют наказывать за прогулы

Народных депутатов хотят лишать мандата в том случае, если они пропускают более 50% рабочего времени в Верховной Раде.

Мандат будут забирать без объяснений: как депутатов планируют наказывать за прогулы

Народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук заявила, что в законодательство Украины планируют ввести наказание для народных депутатов за прогулы заседаний Верховной Рады.

– Если депутат без уважительных причин пропускает более 50% рабочего времени, у него заберут мандат, – сказала Верещук.

Она добавила, что сейчас не рассматриваются штрафные санкции против нардепов-прогульщиков.

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Народный депутат добавила, что таким образом в парламенте хотят навести порядок и держать дисциплину.

К слову, на повестке дня первого заседания Верховной Рады IX созыва находится 27 вопросов.

Источник: 112 Украина

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