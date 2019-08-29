Народный депутат Давид Арахамия, который сегодня может быть избран руководителем фракции Слуга народа, заявил, что Оксана Маркарова станет министром финансов.

– Насколько я знаю, Маркарова точно останется. Она профессиональный человек, нам надо готовить бюджет, у нас нет вопросов к ней. Маркарова остается, – сказал Арахамия.