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Факты / Украина / Политика

Маркарова станет министром финансов – Арахамия

Министр финансов Оксана Маркарова сохранит свой пост в новом составе Кабинета министров.

Маркарова станет министром финансов – Арахамия

Народный депутат Давид Арахамия, который сегодня может быть избран руководителем фракции Слуга народа, заявил, что Оксана Маркарова станет министром финансов.

– Насколько я знаю, Маркарова точно останется. Она профессиональный человек, нам надо готовить бюджет, у нас нет вопросов к ней. Маркарова остается, – сказал Арахамия.

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Напомним,  на повестке дня первого заседания Верховной Рады 27 вопросов. Главные – формирование Кабмина, смена главы СБУ и увольнение генпрокурора.

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