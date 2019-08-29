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Факты / Украина

Маркарова осталась главой Министерства финансов

Главой Министерства финансов Украины осталась Оксана Маркарова.

Маркарова осталась главой Министерства финансов

Оксана Маркарова осталась на посту главы  Министерства финансов Украины.

В финансовом секторе Маркарова начала работать с 1998 года.

В марте 2015 года она была назначена на должность заместителя министра финансов в Украине.

Читайте: Верховная Рада: онлайн прямой эфир первого заседения депутатов IX созыва

С июня 2018 года исполняющая обязанности, а с ноября 2018 года – министр финансов Украины. С 31 мая 2019 года – член СНБО.

К слову, Факты ICTV публиковали топ-5 фактов про Оксану Маркарову.

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