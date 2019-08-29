Президент Украины Владимир Зеленский поздравил народных депутатов с началом работы парламента 9-го созыва и призвал работать.
Владимир Зеленский призвал депутатов не переписываться в мессенджерах во время выполнения профессиональных обязанностей, а работать.
– Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, давайте меньше лишних диалогов, давайте работать, давайте уже голосовать.
Я вас очень прошу, народ ждет! Меньше СМС, больше законов! Мы все ждем! – подчеркнул он.
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Зеленский отметил, что для него непривычно видеть зал парламента заполненным.
– Хочется, чтобы так было всегда, а не только когда фуршет по случаю торжественного заседания. Работайте, работайте – скорее будет фуршет! – добавил президент.
К слову, в Верховной Раде IX созыва сформировали пять фракций депутатов.