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Факты / Украина / Политика

Меньше СМС, больше законов – Зеленский обратился к новой Раде

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил народных депутатов с началом работы парламента 9-го созыва и призвал работать.

Меньше СМС, больше законов – Зеленский обратился к новой Раде

Владимир Зеленский призвал депутатов не переписываться в мессенджерах во время выполнения профессиональных обязанностей, а работать.

– Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, давайте меньше лишних диалогов, давайте работать, давайте уже голосовать.

Я вас очень прошу, народ ждет! Меньше СМС, больше законов! Мы все ждем! – подчеркнул он.

Читайте: Верховная Рада: онлайн прямой эфир первого заседания депутатов 9 созыва

Зеленский отметил, что для него непривычно видеть зал парламента заполненным.

– Хочется, чтобы так было всегда, а не только когда фуршет по случаю торжественного заседания. Работайте, работайте – скорее будет фуршет! – добавил президент.

К слову, в Верховной Раде IX созыва сформировали пять фракций депутатов.

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