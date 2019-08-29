Народным депутатам Верховной Рады IX созыва раздали специальные синие пакеты, в которых находились необходимые для работы документы и несколько других вещей.
Перед первым заседанием Верховной Рады IX созыва народные депутаты получили синие пакеты.
Народный депутат Леся Василенко решила показать, какие именно полезные вещи находились в пакетах.
В синих пакетах нардепов находились:
- значки народного депутата;
- удостоверение народного депутата;
- пропуск для помощника;
- блокнот;
- сборник законов;
- инструктивные документы по межпарламентской деятельности нардепов;
- памятка о работе системы Рада.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Читайте: Кто возглавил фракции в Верховной Раде IX созыва
Василенко добавила, что уровень пластика в Верховной Раде из-за указанных пакетов зашкаливает.
К слову, главой Верховной Рады IX созыва назначили Дмитрия Разумкова.
Видео: Голос