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Факты / Украина

Нардепам раздали в Раде синие пакеты. Стало известно, что в них

Народным депутатам Верховной Рады IX созыва раздали специальные синие пакеты, в которых находились необходимые для работы документы и несколько других вещей.

Верховна Рада

Перед первым заседанием Верховной Рады IX созыва народные депутаты получили синие пакеты.

Народный депутат Леся Василенко решила показать, какие именно полезные вещи находились в пакетах.

В синих пакетах нардепов находились:

  • значки народного депутата;
  • удостоверение народного депутата;
  • пропуск для помощника;
  • блокнот;
  • сборник законов;
  • инструктивные документы по межпарламентской деятельности нардепов;
  • памятка о работе системы Рада.

 

 

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Публикация от Голос (@golos.zmin)

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Василенко добавила, что уровень пластика в Верховной Раде из-за указанных пакетов зашкаливает.

К слову, главой Верховной Рады IX созыва назначили Дмитрия Разумкова.

Видео: Голос

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