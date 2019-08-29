Во время первого заседания Верховной Рады народным депутатам раздали пакеты с регламентом, Конституцией Украины и рабочими инструкциями.

Народные депутаты получили пакеты с рабочими материалами во время первого заседания Верховной Рады.

Нардеп от партии Слуга народа Максим Пашковский показал журналисту Фактов ICTV, что входит в пакет. В нем находятся Конституция Украины, регламент и инструкции.

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По словам Пашковского, Верховная Рада сегодня рассмотрит 27 вопросов.

Также он отметил, что в 13.00 депутаты будут голосовать за дату и время следующего заседания Рады.











Народным депутатам раздали пакеты с инструкциями, Конституцией и регламентом / 3 фотографии

К слову, в Верховную Раду внесена кандидатура Алексея Гончарука на должность премьер-министра.