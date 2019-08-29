Сегодня, 29 августа, в Украине ожидается сухая и теплая погода.
В Украине 29 августа без осадков, ветер восточный и юго-восточный – до 5-10 м/с.
Температура ночью на востоке и Сумской области 7-12°, днем 20-25°.
На остальной территории страны ночью 11-16°, на побережье морей до 22°, днем 23-28°.
В западных и южных регионах местами до 32°.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 29 августа
В Киеве сегодня будет преобладать малооблачная и сухая погода, ветер юго-восточный, умеренный.
Температура ночью 13-15°, а днем около 25°.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на август и начало осени в Украине.
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