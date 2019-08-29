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Факты / Украина

Погода в Украине на 29 августа (КАРТА)

Сегодня, 29 августа, в Украине ожидается сухая и теплая погода.

Погода

В Украине 29 августа без осадков, ветер восточный и юго-восточный – до 5-10 м/с.

Температура ночью на востоке и Сумской области 7-12°, днем 20-25°.

На остальной территории страны ночью 11-16°, на побережье морей до 22°, днем 23-28°.

В западных и южных регионах местами до 32°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 29 августа

В Киеве сегодня будет преобладать малооблачная и сухая погода, ветер юго-восточный, умеренный.

Температура ночью 13-15°, а днем около 25°.

Погода на 29 серпня

Ранее синоптики дали прогноз погоды на август и начало осени в Украине.

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