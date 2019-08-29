Иностранные лидеры снова начали ездить в Москву, а продление санкций против РФ дается Европе с большим трудом.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украине за годы независимости пришлось узнать горькую правду о том, чем являются гарантии безопасности и указал на то, что Европе все тяжелее обновлять действие санкций против РФ.

По его словам, многие иностранные лидеры уже не опасаются визитов в Россию, где встречаются с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пристайко считает, что Украина должна учиться у зарубежных партнеров, которые не забывают о своих интересах и вопросах безопасности.

– За годы независимости мы как государство и наша дипломатическая служба достигли многого. Мы состоялись как равный член мирового сообщества, с оружием в руках отстояли свое право на независимый внешнеполитический курс… Мы просто стали взрослее как нация, – сказал глава МИД.

Читайте: Что известно о главе МИД Украины Вадиме Пристайко

Он добавил, что Украине нужны мир и стабильность, ведь наша страна не может вести бесконечные переговоры о них.

Пристайко считает, что благодаря усилиям предшественников удалось предотвратить полномасштабную войну с РФ.

К слову, премьер-министр Алексей Гончарук назвал основную задачу нового правительства.