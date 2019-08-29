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Факты / Украина / Политика

Рада IX созыва приняла присягу: нардепы получают удостоверения

29 августа состоялось торжественное заседание Верховной Рады IX созыва.

Рада IX созыва приняла присягу: нардепы получают удостоверения

Спикер парламента VIII созыва Андрей Парубий объявил торжественное заседание Верховной Рады IX созыва, которое началось в 10.00 29 августа, закрытым.

Народные депутаты разошлись до 13.00, чтобы подписать присягу, которую в зале Рады зачитал старейший депутат Юлий Иоффе.

Как принимали присягу депутаты Верховной Рады девятого созыва

На торжественном заседании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, экс-министры и представители СМИ.

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Позже начнется первая сессия новой Рады. Ее откроет глава подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков.

К слову, нардеп от Слуги народа уже похвастался своим удостоверением:

Как известно, на повестке дня первого заседания Рады 27 вопросов. Главные вопросы первого дня работы новой Верховной Рады – формирование Кабмина, смена главы СБУ и увольнение генпрокурора.

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