Список партии Слуга народа насчитывает 124 проходных депутата. Какова роль тех, кто остался за проходным барьером, как работает резервный список и что будет, когда некоторых депутатов изберут в Кабмин – в материале Фактов ICTV.

Список партии Слуга народа насчитывает 192 кандидата в депутаты. Из них только 124 станут депутатами парламента ІХ созыва.

Дмитрий Разумков рассказал, что на обучение в Тускавец, где будущие депутаты проходят недельный интенсив, пригласили и кандидатов, которые находятся за проходным списком на случай, если кого-то из проходных изберут в Кабмин:

– Мы пригласили еще тех, кто дальше в списке, но пока находится в резерве. На тот случай, если кто-то из избранных депутатов пойдет потом в исполнительную власть.

Всего на обучение приехало 265-270 человек, отметил он.

Факты ICTV решили разобраться, как назначают Кабмин и кто оказался в резерве Слуги народа и еще имеет шанс стать депутатом.

Как будет формироваться новый Кабмин?

Согласно Конституции Украины, Кабинет министров слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом. Премьер-министр Владимир Гройсман уже заявил, что сделает это в день первого заседания Рады.

– Наше правительство и я как премьер-министр слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины на первом ее заседании, – сказал он на крайнем заседании Кабмина 24 июля.

В дальнейшем правительство Гройсмана будет исполнять обязанности пока не сформируется его новый состав.

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Кандидатуру на нового премьера предлагает президент по представлению большинства в Верховной Раде. После того, как парламент изберет нового главу правительства, тот предлагает депутатам кандидатуры будущих министров – всех, кроме министра иностранных дел и министра обороны. Последних назначает президент.

Премьер и министры не обязательно должны быть нардепами.

Сейчас в Украине один премьер, шесть его заместителей и 20 профильных министров. В команде Зеленского неоднократно предлагали сократить их количество до 12-13. Последний раз об этом заявлял секретарь СНБО Александр Данилюк:

– Правительство должно быть компактным. Я – за небольшое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров – это то, что я вижу.

Резервный список

Итак, что такое резервный список? Это люди, которые оказались за проходным порогом в списке партии – если от политической силы по спискам прошло 20 человек, то 21-й – уже резервный. В случае, если кто-то из них сдаст мандат (получит другую должность или по другим причинам покинет Раду), на его место переходит следующий человек из списка.

– Согласно регламенту, когда условно депутат переходит в исполнительную ветвь власти – его назначают премьер-министром, министром или даже главой ОГА, РГА, он слагает мандат. Он не имеет права совмещать должности, – объясняет политолог Александр Антонюк.

Если же идет депутат-мажоритарщик, то объявляются внеочередные выборы на его округе.

Кто следующий в Слуге народа?

Первоначально Слуга народа представила список из 201 депутата. Впрочем, после постпраймериз их осталось 192. Примерно 68 из них резервные.

По словам политолога, использовать могут и весь резервный список – кого-то в помощники, других в эксперты или в депутаты.

В резервах еще остались несколько “кварталовцев”, заслуженные юристы, пиарщики и преподаватели.

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Допустим, по меньшей мере 13 Слуг народа сменят законодательный орган на исполнительный. Тогда следующими депутатами станут:

Елена Хоменко, которая занимает должность директора по управлению и развитию цифровых продуктов Квартала 95. Ранее занимала высокие должности в ведущих телеком и ІТ-компаниях.

Анатолий Остапенко – директор юридической фирмы Альфаюрконсалтинг.

Татьяна Цыба – пресс-секретарь партии Слуга народа. Имеет опыт работы в пресс-службах политических партий (УКРОП, Движение новых сил, Украинская народная партия) и госучреждений (была пресс-секретарем патронатной службы Минздрава). В 2015 году баллотировалась в Киевский совет от УКРОПа. Затем была пресс-секретарем оперной певицы Марии Максаковой (ее муж – российский депутат Денис Вороненко, которого в 2017 году застрелили в Киеве).

Иван Калаур – преподаватель Тернопольского национального экономического университета, где заведует кафедрой гражданского права и процесса. Заслуженный юрист Украины.

Юлия Гришина – управляющий партнер бизнес-школы CTRL.School. Участвовала в конкурсе на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда, однако не прошла.

Преподает в Киевском университете им.Тараса Шевченко на кафедре трудового права и права социального обеспечения. Имеет ученое звание профессора. Член научно-методической комиссии по высшему образованию МОН.

Ольга Руденко работала специалистом по связям с общественностью в пресс-службе Квартала 95, сейчас менеджер по маркетингу в той же компании.

Александр Купиленко – директор Института законодательства Верховной Рады, академик Академии правовых наук Украины и Национальной академии наук Украины. В 2013 году был членом Центральной избирательной комиссии.

Сергей Мандзий – хмельницкий чиновник и общественный деятель.

Был депутатом горсовета трех созывов подряд. Возглавляет общественную организацию Хмельницкая платформа. Директор ООО Ремстрой.

Александ Санченко – директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend, кроме того, возглавляет совет фонда Госмолодежьжилье.

Денис Маслов – юрист, партнер адвокатской фирмы Лоуатек, директор ООО Авин Трейд. Ранее был судьей Днепровского районного суда Днепродзержинска. Уволился по собственному желанию.

Антон Швачко – временно безработный. Известно только то, что закончил Сумской национальный аграрный университет по специальности Маркетолог.

Сергей Кострийчук – председатель общественной организации Слуга народа. Работал юристом в Министерстве аграрной политики, ГП Украгролизинг и нескольких коммерческих компаниях.

Александр Божков – исполнительный продюсер Квартала 95. Был продюсером Первого автомобильного канала и проектов телеканала Украины.

Ротации в списке

Впрочем, не все так просто. В 2016 году были приняты изменения в закон О выборах народных депутатов. Теперь кандидат в депутаты может быть исключен из списка решением партии на ее съезде. Несмотря на то, что избиратели голосовали за этот список.

– Например, 125-й человек уже должен быть проходным, но у них что-то не сложилось, съезд находит формальную причину и снимает его как кандидата, и этот человек не попадает в Раду. Это касается исключительно тех, кто по спискам не прошел, – объясняет эксперт.

Фактически это позволяет двигать список непроходных кандидатов так, как это выгодно партии. Как это будет работать с парламентом ІХ созыва – увидим вскоре.

Лилия Ященко