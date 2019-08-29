Киевские ученые Владимир и Сергей Клюсы изобрели технологию переработки отходов, с помощью которой можно получить органическое удобрение.

Киевские ученые – отец и сын Владимир и Сергей Клюсы разработали технологию производства органических фосфорных удобрений из биомассы.

Суть производственной технологии гениально проста: чтобы получить все питательные вещества для растений из органической биомассы, ее подвергают пиролизу.

– Это, прежде всего, безопасный для окружающей среды способ переработки отходов, благодаря которому мы получаем органическое удобрение. Мы возвращаем по сути все, что берем от природы, – пояснил суть процесса Сергей Клюс, чья идея прошла прокачку до готовой промышленной технологии в MHP accelerator 2.0.

При этом сам материал, из которого производят удобрения – это практически ничего не стоящие отходы производства птицефабрик: кости, птичий помет, сухой остаток, который образуется в процессе работы биогазовых станций.

Ученые изучили известные методики и разработали наименее затратный способ переработки. Решение украинского стартапа позволяет решить задачу по утилизации отходов птицеводства – это дорогой и сложный процесс.

Вместо дополнительных затрат на утилизацию технология выпускников MHP accelerator 2.0 создает для птицефабрик новое направление бизнеса – производство органических фосфорных удобрений из биомассы. В этом году их уже испытывали на разных площадях – ожидается урожай минимум на треть больше обычного.

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Над своим проектом ученые работали пять лет. Они подали заявку на программу развития стартапов MHP accelerator 2.0. – совместный проект RadarTech, Agrohub и МХП. В результате крупнейший украинский производитель и экспортер птицы МХП получит готовую экотехнологию для переработки отходов.

По словам Сергея Клюса, участие в акселерации стартапов — очень полезный опыт, ведь в рамках проекта решение пилотировалось на базе одной из птицефабрик МХП Орель-Лидер. Благодаря проекту MHP accelerator 2.0 ученые научились делать из своих знаний бизнес. Теперь Клюсы планируют внедрить свою технологию на всех украинских птицефабриках.

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