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Факты / Украина / Политика

Россия вернет украинских политзаключенных 30 августа – Чийгоз

Крымский режиссер Олег Сенцов сейчас находится в одном из СИЗО города Москвы.

Россия вернет украинских политзаключенных 30 августа – Чийгоз

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Ахтем Чийгоз анонсировал освобождение удерживаемых в России украинских политзаключенных уже 30 августа.

ЧитайтеМы готовы Вышинского поменять на Сенцова – Зеленский

– Олег Сенцов в Лефортово. По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно.

Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен “на рельсы” и будет отработан – это да, – сказал Чийгоз.

Олег Сенцов может вернуться в Украину уже 30 августа

Напомним, ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили освободить Кирилла Вышинского в обмен на Олега Сенцова.

Источник: Интерфакс-Украина

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