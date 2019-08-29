Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Ахтем Чийгоз анонсировал освобождение удерживаемых в России украинских политзаключенных уже 30 августа.

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– Олег Сенцов в Лефортово. По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно.

Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен “на рельсы” и будет отработан – это да, – сказал Чийгоз.