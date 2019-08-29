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Факты / Украина / Политика

Руслан Стефанчук – первый заместитель главы Верховной Рады ІХ созыва

Руслан Стефанчук стал первым заместителем главы Верховной Рады Украины ІХ созыва.

Руслан Стефанчук – первый заместитель главы Верховной Рады ІХ созыва

Руслан Стефанчук стал вице-спикером Верховной Рады Украины ІХ созыва. Его кандидатуру на пост первого заместителя главы Рады поддержали 330 нардепа, 26 парламентариев выступили против, 40 – воздержались, 20 – не голосовали.

Руслан Стефанчук – представитель президента в Верховной Раде, доктор юридических наук, профессор, адвокат.

На внеочередных парламентских выборах был избран народным депутатом от партии Слуга народа.

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В 1997 году Стефанчук окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности Правоведение, а в 1999 году окончил Технологический университет Подолья по специальности Менеджмент производственной сферы.

После аспирантуры работал в Хмельницком университете управления и права старшим преподавателем, заведующим кафедрой, доцентом, профессором кафедры гражданско-правовых дисциплин. С 2005 по 2011 год был проректором по научной работе.

С 2011 по 2013 год Руслан Стефанчук работал заведующим отделом проблем развития национального законодательства Института законодательства Верховной Рады Украины.

С 2013 по 2014 год был заведующим кафедрой гражданско-правовых дисциплин, а с 2014 по 2016 год – проректором по научной работе Национальной академии прокуратуры Украины.

С 2016 года Стефанчук работал проректором по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В 2019 году работал со штабом президента Украины Владимира Зеленского, с которым знаком еще со студенческих лет благодаря КВН.

21 мая 2019 года Зеленский назначил Руслана Стефанчука представителем президента в Верховной Раде.

Ранее Факты ICTV писали, что Дмитрий Разумков стал главой Верховной Рады Украины ІХ созыва.

Фото: Офис президента Украины

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