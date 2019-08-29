На первом заседании Верховной Рады IX созыва депутаты проголосовали за назначение Ивана Баканова председателем СБУ. Факты ICTV рассказывают, кто такой Баканов и чем запомнилась его деятельность.

На первом заседании Верховной Рады IX созыва народные избранники 319 голосами поддержали назначение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины по представлению президента Владимира Зеленского.

Иван Баканов – бизнесмен, глава партии Слуга народа, глава избирательного штаба Владимира Зеленского. Один из основателей, руководитель и юрист Квартала 95.

Иван Баканов родился 2 мая 1974 в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил Академию труда и социальных отношений в Киеве.

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С 25 января 2013 – руководитель ООО Квартал 95, а с 27 декабря 2013 – руководитель ООО Студия Квартал-95.

В президентской предвыборной кампании 2019 Иван Баканов – глава предвыборного штаба Владимира Зеленского.

22 мая был назначен первым заместителем председателя СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Женат на Оксане Лазаренко, супруги воспитывают сына.

К слову, Факты ICTV ведут текстовый онлайн первого заседания Верховной Рады 9 созыва.