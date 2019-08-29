На первом заседании Верховной Рады IX созыва депутаты проголосовали за назначение Ивана Баканова председателем СБУ. Факты ICTV рассказывают, кто такой Баканов и чем запомнилась его деятельность.
На первом заседании Верховной Рады IX созыва народные избранники 319 голосами поддержали назначение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины по представлению президента Владимира Зеленского.
Биография Ивана Баканова
Иван Баканов – бизнесмен, глава партии Слуга народа, глава избирательного штаба Владимира Зеленского. Один из основателей, руководитель и юрист Квартала 95.
Иван Баканов родился 2 мая 1974 в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил Академию труда и социальных отношений в Киеве.
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С 25 января 2013 – руководитель ООО Квартал 95, а с 27 декабря 2013 – руководитель ООО Студия Квартал-95.
В президентской предвыборной кампании 2019 Иван Баканов – глава предвыборного штаба Владимира Зеленского.
22 мая был назначен первым заместителем председателя СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Женат на Оксане Лазаренко, супруги воспитывают сына.
К слову, Факты ICTV ведут текстовый онлайн первого заседания Верховной Рады 9 созыва.