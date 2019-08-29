Кандидатура Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны Украины. Что известно о вероятном главе МОУ, читайте в материале Фактов ICTV.
Кандидатура бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны Украины, Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны Украины.
Андрей Загороднюк учился в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете.
Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.
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Загороднюк является руководителем компании Дискавери Буровое оборудование.
С 2014 года – общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.
К слову, министр финансов Оксана Маркарова может сохранить свой пост в новом составе Кабинета министров Украины.