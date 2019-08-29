Тимофея Милованова называют одним из кандидатов на должность министра экономики в новом Кабмине. Факты ICTV собрали самую важную информацию из его биографии.

Тимофей Милованов на данный момент является почетным президентом Киевской школы экономики (KSE) и членом Совета Нацбанка Украины.

Его называют одним из претендентов на должность министра экономического развития и торговли, хотя сам он это отрицает.

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Миловану – 44 года (родился в Киеве 15 марта 1975 года).

Образование:

Окончил КПИ и Киево-Могилянскую академию, получив дипломы магистра.

В 1999 году – степень магистра экономики в Киевской школе экономики.

В 2004 году – степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон.

Карьера и достижения:

Преподавал в Пенсильванском университете, Университете Бонна, Университете штата Пенсильвания и Университете Питтсбурга.

Занимается исследованиями в области теории игр, теории контрактов и институционального дизайна.

Forbes Ukraine в 2014-м и 2015 годах включил Милованова в рейтинг лучших украинских экономистов (Top Economic Thinkers).

Является соучредителем аналитической платформы VoxUkraine.

С лета 2015 года – член международного академического совета Киевской школы экономики (KSE), сейчас является ее почетным президентом.

7 июля 2016 года назначен членом Совета Национального банка Украины сроком на 5 лет.

Летом 2019 года организовал недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от партии Слуга народа.

Напомним, 29 августа парламент планирует на первом заседании сформировать новый Кабмин.

Фото: Kyiv School of Economics