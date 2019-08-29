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Факты / Украина

Что известно о Владиславе Криклие – возможном министре инфраструктуры

Владислава Криклия называют одним из кандидатов на должность министра инфраструктуры. Факты ICTV собрали самую важную информацию из его биографии.

Владислав Криклій

Владислав Криклий руководит Главным сервисным центром МВД Украины с ноября 2015 года, избран народным депутатом от партии Слуга народа (№12 в списке).

Криклию – 32 года (родился в Киеве 23 ноября 1986 года).

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Образование:

В 2009 году получил степень магистра экономических наук Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2015 году защитил диссертацию на тему Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного обеспечения в Украине (кандидат экономических наук).

Карьера и достижения:

  • С 2002-го по 2008 год – начальник отдела по работе с ценными бумагами на фондовом рынке в КБ Интербанк.
  • 2008-2010 гг. – работа в департаменте корпоративных финансов в инвестиционной компании Аструм инвестиционный менеджмент.
  • 2011-2013 гг. – директор ООО Кино-театр.
  • С 2014-го по 2015 год был советником министра внутренних дел.
  • С марта по ноябрь 2015 года – заместитель начальника ГАИ (занимался его ликвидацией).
  • С ноября 2015 года – начальник Главного сервисного центра МВД Украины.
  • Возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото- и видеофиксации ПДД в МВД.
  • На парламентских выборах 2019 года прошел в новую Верховную Раду по спискам партии Слуга народа (№12).

Напомним, 29 августа парламент планирует на первом заседаниисформировать новый Кабмин.

Фото: Владислав Криклий

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