PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Супрун написала заявление об увольнении

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала заявление об увольнении на имя нового премьер-министра Алексея Гончарука.

Супрун написала заявление об увольнении

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала заявление об увольнении на имя нового премьер-министра Алексея Гончарука.

Кроме того, вместе с ней увольняются заместители Павел Ковтонюк и Александр Линчевский.

– Ждем ближайшее заседание правительства, где они будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем выполнять свои обязанности, – отметила Супрун.

Ранее Факты ICTV писали, что министром здравоохранения может стать Зоряна Черненко.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Бесплатные прививки для жителей ОРДЛО – как и где получить
Бесплатные прививки для жителей ОРДЛО – как и где получить
картошка
Супрун назвала идеальное блюдо из картофеля
інтерни
Минздрав планирует изменить правила прохождения интернатуры
Самогубство
В Украине создадут круглосуточную горячую линию для предупреждения самоубийств
Минздрав расширил список бесплатных лекарств
Минздрав расширил список бесплатных лекарств
Вакцинація
Детей без прививок не пустят в школы и детсады – Супрун
набор веса
Депрессия и недостаток сна – одни из причин лишнего веса
Человек взвешивается
Индекс массы тела и соотношение талии к бедрам: как правильно оценить здоровый вес
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка