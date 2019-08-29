Во время первого заседания Верховной Рады народные депутаты планируют внести до 80 законопроектов.

Народный депутат от Слуги народа Руслан Стефанчук заявил, что сегодня в Верховную Раду планируют внести от 70 до 80 законопроектов.

По его словам, это будут вопросы, которые связаны с импичментом, кнопкодавством и внесением изменений в Конституцию.

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29 августа нардепы не будут рассматривать законопроекты, а будут только вносить.

– Все, что мы внесем, будет важное. Их (законопроектов – Ред.) будет 70-80. Основные – это вопросы, связанные с импичментом, внесением изменений в Конституцию Украины, кнопкодавством и ряд экономических и антикоррупционных законов, – сказал он.

Стефанчук отметил, что для принятия этих законопроектов регламент отводит нардепам от 10 дней до месяца.

Напомним, 28 августа депутатская группа утвердила повестку дня первой сессии Верховного Ради IX созыва.