В Верховной Раде уже находятся 37 проектов законов, которые народные депутаты должны рассмотреть в первую очередь.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что перед Верховной Радой стоит важная задача – утвердить все системные структурные законопроекты в следующие три-четыре месяца.

Сейчас в парламенте уже зарегистрировали 37 таких проектов законов.

Гончарук добавил, что правительству необходимо обеспечить экономический рост страны и установить равные правила игры.

– Очень долго в стране большое количество людей считало, что Украину как государство можно использовать для создания для себя конкурентных преимуществ. Мы это прекратим, – сказал премьер-министр.

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Он считает, что в первую очередь конкуренцию нужно обеспечить на энергорынках и в сфере инфраструктуры.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что у Верховной Рады есть год для того, чтобы продемонстрировать результаты.