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Факты / Украина / Политика

Вячеслав Стешенко – биография претендента на пост министра энергетики

Вячеслав Стешенко – один из претендентов на должность министра энергетики в новом Кабинете министров. Факты ICTV собрали самую важную информацию из биографии кандидата.

Вячеслав Стешенко

Вячеслава Стешенко называют одним из претендентов на должность министра энергетики и угольной промышленности.

Биография Вячеслава Стешенко

Вячеслав Стешенко родился 30 октября 1969 года в Киеве.

В 1987 году окончил школу №172 с англоязычным уклоном. В 1987-1989 годах служил в южной группе артиллерийских войск в Венгрии.

Высшее образование получил на факультете Предпринимательство в Киевском Национальном торгово-экономическом университете.

Карьеру начал в сфере розничной торговли продуктами питания.

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С 1993 работает в нефтяном бизнесе. Через год стал соучредителем компании КЛО и сейчас является ее коммерческим директором.

Стешенко основал ресторанно-гостиничный комплекс Чабаны, рестораны Фондю-бар, Солнце, Jam-cafe и Меланж.

В 2005 году открыл рекламное агентство A-Petrol, которое занимается наружной рекламой в столице и области и медиа-баингом.

Напомним, сегодня, 29 августа, новый парламент планирует сформировать новый Кабмин.

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