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Факты / Украина / Политика

Каким будет первое решение новой Верховной Рады

Первым решением Верховной Рады IX созыва должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности.

Каким будет первое решение новой Верховной Рады

Нардеп от фракции Слуга народа, представитель президента в Кабмине Андрей Герус выразил надежду, что 29 августа парламент снимет депутатскую неприкосновенность.

– Это изменения в Конституцию, поэтому наше первое решение следующей сессии должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, – сказал он в кулуарах Рады.

Герус отметил, что сам готов сегодня проголосовать за первое решение по законопроекту.

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Также, по его словам, возможно, сегодня также будет поставлен на голосование закон об импичменте.

Напомним, Верховная Рада в первый день планирует в первом чтении проголосовать за внесение изменений в ст. 80 Конституции, которыми предлагается лишить нардепов неприкосновенности.

Источник: Интерфакс-Украина

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