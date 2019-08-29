Первым решением Верховной Рады IX созыва должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности.

Нардеп от фракции Слуга народа, представитель президента в Кабмине Андрей Герус выразил надежду, что 29 августа парламент снимет депутатскую неприкосновенность.

– Это изменения в Конституцию, поэтому наше первое решение следующей сессии должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, – сказал он в кулуарах Рады.

Герус отметил, что сам готов сегодня проголосовать за первое решение по законопроекту.

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Также, по его словам, возможно, сегодня также будет поставлен на голосование закон об импичменте.

Напомним, Верховная Рада в первый день планирует в первом чтении проголосовать за внесение изменений в ст. 80 Конституции, которыми предлагается лишить нардепов неприкосновенности.