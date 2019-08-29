Президентский законопроект об импичменте главы государства зарегистрирован в Верховной Раде.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства.

Законопроект определен президентом как неотложный для рассмотрения.

Текст законопроекта №1012 в даный момент отсутствует на сайте Верховной Рады.

Читайте: В первый день заседания Рады планируют внести до 80 законопроектов

29 мая Зеленский подал в Верховную Раду 8 созыва свой законопроект об импичменте. Однако парламент даже не включил его в повестку дня.

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента, в котором предусмотрена процедура импичмента президента.