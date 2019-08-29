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Факты / Украина / Политика

Законопроект Зеленского об импичменте президента уже в Раде

Президентский законопроект об импичменте главы государства зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроект Зеленского об импичменте президента уже в Раде

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства.

Законопроект определен президентом как неотложный для рассмотрения.

Текст законопроекта №1012 в даный момент отсутствует на сайте Верховной Рады.

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29 мая Зеленский подал в Верховную Раду 8 созыва свой законопроект об импичменте. Однако парламент даже не включил его в повестку дня.

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента, в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

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