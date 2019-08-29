В Верховную Раду внесли проект закона, который предлагает уменьшить количество народных депутатов в парламенте.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона №1017 и определил его как безотлагательный.

Законопроект предлагает внести изменения в Конституцию Украины, которыми уменьшается количество народных депутатов и закрепляется пропорциональная избирательная система.

Речь идет о ст. 76 и 77 Конституции.

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Сейчас на сайте Верховной Рады отсутствует текст проекта закона и сопроводительные документы.

К слову, Верховная Рада планирует первым решением снять депутатскую неприкосновенность.