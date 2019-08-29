Владимир Зеленский внес в Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства.

Президент Украины Владимир Зеленский своим законопроектом предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства.

Законопроект №1011 О внесении изменений в закон Украины Об обороне Украины по организации обороны государства был внесен в парламент 29 августа. Статус законопроекта определен как безотлагательный.

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Вместе с тем, в настоящее время текст законопроекта, а также сопроводительные документы на сайте Верховной Рады не опубликованы.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента об импичменте главы государства.