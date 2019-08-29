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Факты / Украина

Зеленский предложил оставить Авакова главой МВД – Пидласа

Владимир Зеленский предложил Арсена Авакова на должность главы министерства внутренних дел.

Зеленский предложил оставить Авакова главой МВД – Пидласа

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает оставить Арсена Авакова в кресле министра внутренних дел.

С таким предложением глава государства выступил на заседании фракции Слуга народа, сообщил народный депутат фракции Слуга народа Роксолана Пидласа.

По ее словам, нардепы фракции проголосуют за предложение Зеленского по министру МВД.

– Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать.

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Арсен Аваков стал главой МВД после кровавых событий Революции Достоинства в конце февраля 2014 года.

В 2016 году Аваков сохранил свою министерскую должность и в новом правительстве во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

К слову, министр финансов Оксана Маркарова может сохранить свой пост в новом составе Кабинета министров Украины.

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