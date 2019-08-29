Владимир Зеленский предложил Арсена Авакова на должность главы министерства внутренних дел.
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает оставить Арсена Авакова в кресле министра внутренних дел.
С таким предложением глава государства выступил на заседании фракции Слуга народа, сообщил народный депутат фракции Слуга народа Роксолана Пидласа.
По ее словам, нардепы фракции проголосуют за предложение Зеленского по министру МВД.
– Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать.
Читайте: Верховная Рада: онлайн трансляция первого заседания депутатов IX созыва
Арсен Аваков стал главой МВД после кровавых событий Революции Достоинства в конце февраля 2014 года.
В 2016 году Аваков сохранил свою министерскую должность и в новом правительстве во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
К слову, министр финансов Оксана Маркарова может сохранить свой пост в новом составе Кабинета министров Украины.