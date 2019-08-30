По просьбе Белого дома Пентагон пересмотрел решение о выделении военной помощи для Украины.

После пересмотра вопроса о военной помощи Украине Пентагон решил, что в 2019 году США выделят нашей стране $250 млн на поддержку в сфере безопасности.

Таким образом Соединенные Штаты продолжат выделять помощь Украине на обеспечение безопасности.

Белый дом обратился с соответствующей просьбой к Пентагону, чтобы определить, действительно ли военная поддержка Украины отвечает интересам США.

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Члены Конгресса возмутились такой просьбе Белого дома, поскольку считают, что поддержка Украины является ключевой в вопросе сдерживания агрессии РФ.

К слову, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не против участия в нормандском формате.

Источник: Politico