По просьбе Белого дома Пентагон пересмотрел решение о выделении военной помощи для Украины.
После пересмотра вопроса о военной помощи Украине Пентагон решил, что в 2019 году США выделят нашей стране $250 млн на поддержку в сфере безопасности.
Таким образом Соединенные Штаты продолжат выделять помощь Украине на обеспечение безопасности.
Белый дом обратился с соответствующей просьбой к Пентагону, чтобы определить, действительно ли военная поддержка Украины отвечает интересам США.
Читайте: Встречи с Зеленским не будет: Трамп отменил визит в Варшаву
Члены Конгресса возмутились такой просьбе Белого дома, поскольку считают, что поддержка Украины является ключевой в вопросе сдерживания агрессии РФ.
К слову, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не против участия в нормандском формате.
Источник: Politico