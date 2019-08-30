Президент Владимир Зеленский сорвался во время обсуждения законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности.

Во время обсуждения в парламенте проекта закона о снятии депутатской неприкосновенности член фракции Европейская солидарность Артур Герасимов кричал спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, что тот неточно выразился касательно предмета голосования.

Президент Владимир Зеленский, который находился в Верховной Раде, не выдержал такого поведения народного депутата.

– Ну сказали. Ну почему вы орете все время, – сказал Зеленский и ударил по трибуне.

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Во время заседания парламента народные депутаты часто выкрикивали реплики с мест, особенно в те моменты, когда спикер якобы допускал ошибки в процедуре голосования.

Напомним, во время первого заседания Верховной Рады IX созыва народные депутаты приняли законопроект о снятии депутатской неприкосновенности в первом чтении.