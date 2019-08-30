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Факты / Украина / Политика

Депутатов будут лишать мандата за кнопкодавство и прогулы – законопроект

Президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Депутатов будут лишать мандата за кнопкодавство и прогулы – законопроект

Владимир Зеленский предложил парламенту досрочно прекращать полномочия депутатов, если те не выполняют своих обязанностей.

Президент предлагает забирать мандат в следующих случаях:

  • неличное голосования народного избранника в парламенте (это должен признать суд);
  • отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии;

Полномочия прекращает Верховный суд.

  • прекращения гражданства Украины или выезда на постоянное проживание за пределы государства.

В таком случае его полномочия прекращает Верховная Рада.

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Депутатам, которые решили сложить полномочия, предлагается самостоятельно объявлять заявление в Раде, а не писать его на имя спикера, как это было раньше.

В случае смерти народного избранника, его полномочия прекращаются автоматически без решения парламента.

Ранее появился текст законопроекта президента  Владимира Зеленского, который регламентирует уменьшение количества народных депутатов до 300 и введение только пропорциональной избирательной системы.

Источник: Верховная Рада

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