Президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Владимир Зеленский предложил парламенту досрочно прекращать полномочия депутатов, если те не выполняют своих обязанностей.

Президент предлагает забирать мандат в следующих случаях:

неличное голосования народного избранника в парламенте (это должен признать суд);

народного избранника в парламенте (это должен признать суд); отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии;

Полномочия прекращает Верховный суд.

прекращения гражданства Украины или выезда на постоянное проживание за пределы государства.

В таком случае его полномочия прекращает Верховная Рада.

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Депутатам, которые решили сложить полномочия, предлагается самостоятельно объявлять заявление в Раде, а не писать его на имя спикера, как это было раньше.

В случае смерти народного избранника, его полномочия прекращаются автоматически без решения парламента.

Ранее появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского, который регламентирует уменьшение количества народных депутатов до 300 и введение только пропорциональной избирательной системы.