Верховная Рада IX созыва приняла постановление, которым в парламенте было сформировано 23 комитета.

В Верховной Раде IX созыва сформировали комитеты. В новом парламенте их количество сократили с 27 до 23 путем объединения с другими.

Постановление, одновременно определяющее персональный состав всех комитетов, Верховная Рада приняла 29 августа.

Читайте: Руслан Стефанчук – первый заместитель главы Верховной Рады ІХ созыва

Кто возглавил комитеты Рады

Комитет по вопросам антикоррупционной политики – Анастасия Красносильская (Слуга народа);

Комитет по аграрной и земельной политике – Николай Сольский (Слуга народа);

Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов (Слуга народа);

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко (Слуга народа);

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования – Олег Бондаренко (Слуга народа);

Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха (Слуга народа);

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус (Слуга народа);

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий (Слуга народа);

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко (Слуга народа);

Комитет по вопросам евроинтеграции – Иванна Климпуш-Цинцадзе (Европейская солидарность);

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев (Слуга народа);

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак (Слуга народа);

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец);

Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко (Слуга народа);

Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова (Слуга народа);

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности – Денис Монастырский (Слуга народа);

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – Юрий Кысиль (Слуга народа);

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко (Слуга народа);

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич (Слуга народа);

Комитет по вопросам свободы слова – Нестор Шуфрич (ОПЗЖ);

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова (Слуга народа);

Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин (Батькивщина);

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР – Сергей Кальченко (Слуга народа).

Как сообщалось, Дмитрий Разумков стал главой Верховной Рады Украины IХ созыва.