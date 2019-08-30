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Факты / Украина / Политика

Календарь работы Верховной Рады

Верховная Рада ІХ созыва утвердила календарный план второй сессии.

Календарь работы Верховной Рады

Верховная Рада утвердила календарный план осенней сессии, проголосовав за проект постановления №1087.

– Этим проектом предлагается начать вторую сессию IX созыва 3-го сентября и завершить ее работу 24 января 2020 года, – заявил представитель комитета парламента по вопросам регламента Сергей Кальченко.

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В календаре предусмотренно 10 пленарных недель, 6 недель работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях, 5 недель – для работы с избирателями, а также 8 часов вопросов к правительству.

Ранее Факты ICTV писали, законопроект о снятии депутатской неприкосновенностиподдержали 363 народных депутата.

Фото: dreamstime

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