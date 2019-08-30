PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Минобороны будет гражданским – министр Загороднюк

Новоназначенный министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что возглавляемое им ведомство будет гражданским и никогда не будет конкурировать с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Минобороны будет гражданским – министр Загороднюк

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Министерство обороны Украины будет гражданским и не будет рассказывать Генеральному штабу ВСУ, как совершать те или иные действия в военной сфере, но серьезно будет следить за выполнением планов и решений и будет бороться с коррупцией.

– Мы стараемся внедрять стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами в полной совместимости со стандартами НАТО, поэтому мы себя не позиционируем как военных экспертов, как военных.

Мы – гражданские люди, то есть министерство будет гражданским, таким, каким оно и должно быть, согласно стратегии государства, – заявил он.

Загороднюк отметил, что министерство будет создавать рабочие группы, чтобы выработать конкретные технические менеджерские решения для разрешения тех или иных вопросов.

Читайте: Состав нового Кабинета министров Украины (СПИСОК)

– Вопросов больше, чем ответов, и нам надо работать здесь очень серьезно и очень долго, – добавил он.

Напомним, 29 августа Андрей Загороднюк возглавил Министерство обороны Украины. Его кандидатуру на пост министра обороны поддержали 314 нардепа, 25 парламентариев выступили против, 14 – воздержались, 52 – не голосовали.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Андрей Загороднюк
Министром обороны Украины стал Загороднюк
Что известно о главе Минобороны Андрее Загороднюке
Что известно о главе Минобороны Андрее Загороднюке
БТРов не будет: почему Харьковское КБ Морозова на грани банкротства
БТРов не будет: почему Харьковское КБ Морозова на грани банкротства
Разумков объяснил, почему не обнародуют имена кандидатов на пост министра обороны
Разумков объяснил, почему не обнародуют имена кандидатов на пост министра обороны
Для реформы Минобороны создан координационный центр – Данилюк
Для реформы Минобороны создан координационный центр – Данилюк
Три из пяти бронежилетов простреливаются: как ГБР взялось за Минобороны
Три из пяти бронежилетов простреливаются: как ГБР взялось за Минобороны
Хлам, который не выдерживает стрельбы! Минобороны про БТРы Укроборонпрома
Хлам, который не выдерживает стрельбы! Минобороны про БТРы Укроборонпрома
учения
Десантники провели учения с боевой стрельбой в зоне ООС
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка