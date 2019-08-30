Новоназначенный министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что возглавляемое им ведомство будет гражданским и никогда не будет конкурировать с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Министерство обороны Украины будет гражданским и не будет рассказывать Генеральному штабу ВСУ, как совершать те или иные действия в военной сфере, но серьезно будет следить за выполнением планов и решений и будет бороться с коррупцией.

– Мы стараемся внедрять стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами в полной совместимости со стандартами НАТО, поэтому мы себя не позиционируем как военных экспертов, как военных. Мы – гражданские люди, то есть министерство будет гражданским, таким, каким оно и должно быть, согласно стратегии государства, – заявил он.

Загороднюк отметил, что министерство будет создавать рабочие группы, чтобы выработать конкретные технические менеджерские решения для разрешения тех или иных вопросов.

Читайте: Состав нового Кабинета министров Украины (СПИСОК)

– Вопросов больше, чем ответов, и нам надо работать здесь очень серьезно и очень долго, – добавил он.

Напомним, 29 августа Андрей Загороднюк возглавил Министерство обороны Украины. Его кандидатуру на пост министра обороны поддержали 314 нардепа, 25 парламентариев выступили против, 14 – воздержались, 52 – не голосовали.