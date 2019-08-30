Военнопленные украинские моряки прибыли в Киев, сообщили их родственники.

Военнопленные украинские моряки уже прибыли в Украину после обмена пленными между Киевом и Москвой.

Как рассказали родственники украинцев, их поставили в известность, что моряков доставили в Украину, однако не уточнили, где именно.

Между Украиной и Россией начался обмен пленными

Для встречи с ранее удерживаемыми в России моряками их родственники срочно выехали в Киев.

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Отмечается, что “встреча в аэропорту не планируется”.

В то же время в Службе безопасности Украины данную информацию пока не подтвердили и посоветовали подождать.

Как сообщалось, в пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.