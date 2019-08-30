PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Украинские моряки после обмена пленными уже в Киеве – родственники

Военнопленные украинские моряки прибыли в Киев, сообщили их родственники.

Моряки

Военнопленные украинские моряки уже прибыли в Украину после обмена пленными между Киевом и Москвой.

Как рассказали родственники украинцев, их поставили в известность, что моряков доставили в Украину, однако не уточнили, где именно.

Между Украиной и Россией начался обмен пленными

Для встречи с ранее удерживаемыми в России моряками их родственники срочно выехали в Киев.

Читайте: Вышинский войдет в список для обмена пленными между РФ и Украиной – СМИ

Отмечается, что “встреча в аэропорту не планируется”.

В то же время в Службе безопасности Украины данную информацию пока не подтвердили и посоветовали подождать.

Как сообщалось, в пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.

Источник: Крым. Реалии

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Обмен заключенных: состоится ли сегодня (ОНЛАЙН)
Обмен заключенных: состоится ли сегодня (ОНЛАЙН)
Процесс переговоров по обмену удерживаемыми продолжается – Офис президента
Процесс переговоров по обмену удерживаемыми продолжается – Офис президента
Полонені моряки
В Украину возвращаются моряки, Сенцов и другие политзаключенные (СПИСОК)
РосСМИ сообщают о переводе Сенцова в Москву. Адвокат это отрицает
РосСМИ сообщают о переводе Сенцова в Москву. Адвокат это отрицает
Полонені моряки
Обмен заключенными между Украиной и РФ переносят – адвокат
Ув'язенний
Для обмена заключенными ожидают решения Зеленского о помиловании – адвокат
Вопрос обмена заключенных между Украиной и РФ может решиться в ближайшее время – Зеленский
Вопрос обмена заключенных между Украиной и РФ может решиться в ближайшее время – Зеленский
Украина и Россия договорились обменять заключенных по формуле 33 на 33 – СМИ
Украина и Россия договорились обменять заключенных по формуле 33 на 33 – СМИ
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка