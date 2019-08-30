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Факты / Украина

Погода в Украине на 30 августа (КАРТА)

В последние дни лета, украинцы смогут насладиться настоящей теплой погодой, без значительных осадков.

Погода в Украине на 30 августа (КАРТА)

Жарче всего будет на юге страны, тут стоит ожидать температуру воздуха в пределах отметки +32 градуса. Дождей синоптики в этом регионе не прогнозируют.

В западных областях тоже будет тепло и безоблачно, температура воздуха около +25…+29 градусов.

На северо-востоке Украины, в частности в Сумской и Харьковской областях, будет немного прохладнее, в сравнении с другими регионами Украины. Тут температура опуститься до отметки +22…+25 градусов.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 30 августа

В Киеве сегодня по-прежнему ожидается сухая и ясная погода. Температура воздуха достигнет отметки +27 градусов. Осадков не ожидается.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на август и начало осени в Украине.

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