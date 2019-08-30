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Факты / Украина

Более 2,5 млн грн, BMW и 2 квартиры: что задекларировал глава МИД Пристайко

Вадим Пристайко задекларировал 270 тыс. грн зарплаты в МИД и 2,5 млн грн возмещений от миссии Украины при НАТО.

Более 2,5 млн грн, BMW и 2 квартиры: что задекларировал глава МИД Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко задекларировал 2,8 млн грн доходов за 2018 год. Из них 270 тыс. грн зарплаты в МИД и 2,5 млн грн возмещений от миссии Украины при НАТО.

У Пристайко есть автомобиль BMW X1 2017 года выпуска стоимостью 800 тыс. грн.

Также в совместной собственности с семьей у него две квартиры в Киеве – 34 кв. м и 73 кв. м.

Читайте: Что известно о главе МИД Украины Вадиме Пристайко

Супруга владеет еще тремя квартирами в Киеве – 78 кв. м, 96 кв. м и 54 кв. м. Четвертая квартира площадью 87 кв. м находится на стадии строительства.

В 2018 году она заработала 400 тыс. грн за предоставление имущества в аренду.

У министра на банковских счетах 43 тыс. грн и € 7 тыс., а наличными – 30 тыс. грн и €6 тыс., у его супруги –  €4 тыс.

К слову, новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук задекларировал 1 млн. 851 тыс. грн дохода за 2018 год.

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