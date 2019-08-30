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Факты / Украина / Политика

Семья, друзья и кот в шоке – Дубилет о своем назначении в Кабмин

Новоизбранный министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что планировал развивать стартапы в Великобритании, однако сделал выбор в пользу власти.

Семья, друзья и кот в шоке – Дубилет о своем назначении в Кабмин

Новоизбранный министр Кабинета министров, бывший член правления ПриватБанка и сооснователь monobank Дмитрий Дубилет объяснил, почему решил согласиться на должность в Кабмине.

– Я принял одно из самых сложных решений в своей жизни. Семья в шоке. Друзья в шоке. Бизнес-партнеры в шоке. Кот в шоке. И я сам, если честно, в шоке, – заявил Дубилет.

Он рассказал, что в ближайшее время планировал развивать проекты monobank, Smartass и Koto (мобильный банкинг в Великобритании. – Ред.).

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– Еще месяц назад я собирался переехать жить в Лондон и строить там со своими партнерами единорога (Стартап-компания, капитализация которой достигает $1 млрд в течение 5 лет. – Ред.), – добавил Дубилет.

Также новоизбранный министр уверяет, что в составе нового правительства сделает все возможное, чтобы Украина сделала качественный рывок.

– А еще я обещаю не воровать. К счастью, успех monobank позволит мне не думать ближайшие годы о материальном аспекте. Кроме того, я верю, что большая часть молодой команды, которая сегодня возглавила Кабмин, тоже не будет воровать. Такого в нашей стране никогда не было, – отметил Дубилет.

Ранее Факты ICTV писали, что Алексей Гончарук стал новым премьер-министр Украины.

Фото: dubilet

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