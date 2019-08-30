Патрульные Нацполиции требуют впустить большегрузные автомобили на улицы города. Депутаты горсовета возмущены, ведь это создаст настоящий транспортный коллапс.

В стенах одесской мэрии состоялось совещание, в рамках которого рассматривали требование Национальной полиции Украины впустить на улицы города большегрузные автомобили.

Соответствующий документ полицейские направили в муниципальный департамент транспорта, обязав тот поменять схему движения грузового транспорта в Одесский морской порт.

Как отметил заместитель городского головы Павел Вугельман, патрульные считают, что надо дать возможность грузовикам ездить по улицам Грушевского, Балковской, Черноморского казачества, Церковной, Атамана Головатого, Одария, а также через проспект Добровольского, Николаевскую дорогу, Плыгуна и Хлебную Гавань.

– Кроме того, что на этих улицах и так активное движение транспорта, там проживает множество одесситов. Если мы выполним требования, то будет перегружен трафик и нанесен большой урон дорожному покрытию. Но если мэрия не выполнит эти требования, это может привести к административной ответственности. В связи с этим, я бы хотел публично обсудить данный вопрос, – отметил вице-мэр Одессы.

Также Павел Вугельман подчеркнул, что согласно законодательству, изменения в схему движения могут быть внесены только в том случае, если увеличивают уровень безопасности дорожного движения. Однако предложенная схема, скорее, создаст многочисленные дополнительные риски.

В свою очередь директор департамента транспорта и связи Александр Илько рассказал, что помимо вышеперечисленных проблем, после выполнения требований полиции город буквально застынет в пробках.

– Большегрузы, особенно зерновозы, обычно передвигаются по правой полосе, где ездит общественный транспорт, это приведет к транспортному коллапсу. Не говоря уже о том, что требования полиции противоречат законодательству Украины, – заявил чиновник.

В случае невыполнения требований полиции директору департамента транспорта грозит административное наказание в виде штрафа в размере 19 210 грн согласно ст. 188-28 КУпАП. Требования полиции возмутили и присутствующих депутатов горсовета.

Так, Антонина Наконечная подчеркнула, что несмотря на наличие знаков, запрещающих фурам ездить по тем или иным улицам, водители большегрузов попросту не обращают на них внимания. Она заявила, что готова сложить полномочия и выйти на улицы с обычными гражданами, чтобы не допустить проезда грузовиков по улицам Одессы. Ее поддержала коллега Марина Лазовенко.

– На сегодня день полиция не справляется с большегрузами, двигающимися по улицам города, несмотря на запрет. Так только на улице Хуторской ежедневно проезжают десятки груженых фур, что уже привело не только к разрушению дороги, но и домов. И еще один не маловажный факт – введение новой схемы движения в канун 1 сентября – начала нового учебного года, отбросив экологическую и экономическую составляющую, кто подумает о безопасности детей? Если горсовет выполнит это требование, то вся Кривая балка и весь Большевик выйдет на дороги и перекроет их, – пригрозила депутат.

По итогам встречи депутаты и чиновники горсовета обратились к руководству полиции для того, чтобы прийти к разумному решению. Этот вопрос будет поднят на ближайшей сессии горсовета, а позицию чиновников и депутатов передадут руководству правоохранительных органов.

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– Есть приказ, который мы обязаны выполнить. Я понимаю всю абсурдность вопроса, но предлагаю вынести это на обсуждение исполкома и передать его профильной депутатской комиссии. Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков были заинтересованы в создании новой альтернативной дороги к порту. Строительство дороги уже начато, и она должна снизить нагрузку на другие улицы, по которым сейчас двигается транспорт по направлению к порту, – резюмировал Павел Вугельман.

Напомним, Гройсман поручил начать масштабные проверки гостиниц и санаториев после пожара в Одессе.