Президент Владимир Зеленский предлагает создать Офис генпрокурора и ликвидировать Военную прокуратуру, в том числе должность главного военного прокурора.

Текст соответствующего законопроекта № 1032 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мероприятий по реформе органов прокуратуры опубликован на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает изменения, согласно которым систему прокуратуры формируют Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры. Сейчас за это отвечают Генпрокуратура, региональные, местные и военные прокуратуры и Специальная антикоррупционная прокуратура.

В генпрокурора будет первый заместитель и заместители, одним из которых будет глава САП.

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Вместо пункта о военных прокуратурах указано, что при необходимости решением генпрокурора могут формироваться специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генпрокурора.

В списке прокуроров ГПУ исключена должность заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора.

В законе предлагается, чтобы президент мог указом увольнять генпрокурора на основании представления Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия.

Среди других положений законопроекта – уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс. человек.

Напомним, появился календарь работы Верховной Рады до января 2020 года.