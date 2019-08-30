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Факты / Украина

Зеленский предлагает Раде разрешить президенту назначать командующего Нацгвардии

Владимир Зеленский хочет иметь полномочия назначать и увольнять командующего Нацгвардией и вывести ведомство из подчинения Министерству внутренних дел.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде передать президенту полномочия назначать и увольнять командующего Национальной гвардией Украины и вывести ее из подчинения МВД.

Это предусмотрено в законопроекте № 1007 президента, который был внесен в Верховную Раду 29 августа и определен как неотложный.

Ранее командующий Нацгвардией назначался на должность президентом по представлению министра внутренних дел и увольнялся с должности главой государства.

После принятия закона деятельность Нацгвардии будет направляться президентом через командующего, который руководит структурой.

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Также президент будет принимать решения о передислокации, изменении места расположения и определении зон ответственности оперативно-территориальных объединений, воинских частей и подразделений Нацгвардии.

Руководители структурных подразделений Нацгвардией, органов военного управления оперативно-территориальных объединений будут назначаться на должности по согласованию с президентом и увольняться с должностей командующим Нацгвардией, а не главой МВД.

Сам же командующий будет назначать и увольнять руководителей военных частей.

Глава МВД больше не будет осуществлять военно-политическое и административное руководство Нацгвардией.

Ранее появился текст законопроекта президента  Владимира Зеленского, который регламентирует уменьшение количества народных депутатов до 300 и введение только пропорциональной избирательной системы.

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