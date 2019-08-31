Пророссийские боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

На Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

Боевики 17 раз открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

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Обстрелы украинских военных велись возле Водяного, Новотроицкого, Троицкого, Лебединского, Марьинки и Новомихайловки.

Также боевики открыли огонь в районе ответственности оперативно-тактической группы Север. В частности, возле Новолуганского, Золотого-4, Майорска, Станицы Луганской и Новозвановки.

Напомним, 25 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб командир взвода 24-го батальона Айдар.