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Факты / Украина

На Донбассе погиб военный, еще один ранен

Пророссийские боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

На Донбассе погиб военный, еще один ранен

На Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

Боевики 17 раз открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

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Обстрелы украинских военных велись возле Водяного, Новотроицкого, Троицкого, Лебединского, Марьинки и Новомихайловки.

Также боевики открыли огонь в районе ответственности оперативно-тактической группы Север. В частности, возле Новолуганского, Золотого-4, Майорска, Станицы Луганской и Новозвановки.

Напомним, 25 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб командир взвода 24-го батальона Айдар.

Источник: Штаб ООС

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